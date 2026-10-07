Välja detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus (Valdi tee 10, Nõmme küla, Haapsalu linn)

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Ajavahemikul 9.–18.10.2026 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimuste eelnõu, kus täpsustatakse detailplaneeringuga lubatud elamu ehitisealuse pinna suurendamist kuni 15% ning kõrguse muutmist.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

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