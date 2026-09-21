Haapsalu linnavolikogu 9. istung toimub reedel, 25. septembril kell 14 volikogu saalis.

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Istung jälgitav volikogu kodulehel„Istungi ülekanne.

 

Päevakord

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  1. Haapsalu linna 2026. aasta teise lisaeelarve esimene lugemine.
  2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
  3. Audiitorteenuse hanke korraldamine Haapsalu linna 2026–2030 majandusaastate auditeerimiseks.
  4. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja hankemenetluse läbi viimiseks.
  5. Haapsalu linna arengukava aastateks 2028–2040 koostamise algatamine.
  6. Loa andmine vara võõrandamiseks.
  7. Haapsalu linna noortevolikogu põhimäärus.
  8. Linnavalitsuse info.
  9. Haapsalu linna 2026. aasta teise lisaeelarve teine lugemine.

 

Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse kodulehel: Päevakorra teated”.

Vastu võetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid.

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