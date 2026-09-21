Haapsalu linnavolikogu 9. istung toimub reedel, 25. septembril kell 14 volikogu saalis.

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Istung jälgitav volikogu kodulehel: „Istungi ülekanne”.
Päevakord
Artikkel jätkub peale reklaami
- Haapsalu linna 2026. aasta teise lisaeelarve esimene lugemine.
- Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
- Audiitorteenuse hanke korraldamine Haapsalu linna 2026–2030 majandusaastate auditeerimiseks.
- Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja hankemenetluse läbi viimiseks.
- Haapsalu linna arengukava aastateks 2028–2040 koostamise algatamine.
- Loa andmine vara võõrandamiseks.
- Haapsalu linna noortevolikogu põhimäärus.
- Linnavalitsuse info.
- Haapsalu linna 2026. aasta teise lisaeelarve teine lugemine.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse kodulehel: „Päevakorra teated”.
Vastu võetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid”.
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