Oktoober toob rehvivahetuse — aga kas jalgratas peab sellepärast garaaži jääma?

15. oktoobrist tohib autole naastrehvid alla panna ja 1. detsembrist on lumisel teel talverehvid juba kohustuslikud. Enamik mõtleb seejuures ainult autole — aga sama küsimus kehtib ka jalgratta kohta, ja vastus on üllatavam kui arvata võiks.

Kalender ei anna hoiatust, aga rehvivahetuse tähtajad Eestis on üsna täpsed. Naastrehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist 31. märtsini, erandkorras — kui tee- ja ilmastikuolud seda nõuavad — juba 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist kuni 1. märtsini, kui teel on lund või jääd. Ja kevadel kehtib sama loogika tagurpidi: suverehvid peavad olema peal hiljemalt 1. maiks, kuigi paljud vahetavad need juba märtsis, kui õhutemperatuur püsib stabiilselt üle +7 kraadi.

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Miks mitte oodata viimase hetkeni

Oktoobri viimane nädal ja november on rehvitöökodades traditsiooniliselt kõige kiirem aeg — järjekorrad pikenevad ja populaarsemad suurused-mustrid võivad otsa saada just siis, kui neid kõige rohkem vaja on. Kes vahetab talverehvid ära juba septembri lõpus või oktoobri alguses, saab rahulikult valida sobiva mustri ja hinnaklassi, selle asemel et võtta see, mis parasjagu laos on. Sama loogika kehtib muide ka jalgratta puhul — kes tahab sügisel ja talvel rattaga sõitu jätkata, tasub varustus üle vaadata enne, kui esimene öökülm üllatab.

Kas jalgratas peab talveks garaaži jääma?

Levinud arvamus on, et rattasõit lõpeb esimese lumega. Tegelikult hooldatakse paljudes Eesti linnades ja alevites rattateid ka talvel, ning külm ilm iseenesest ei ole takistus — takistuseks saab pigem vale varustus. Täpselt samamoodi nagu auto vajab lumisel teel talverehvi, vajab ka jalgratas haaret andvat rehvi ja korras tulesid, sest pimedal ajal on esi- ja tagatuli seaduse järgi kohustuslikud.

Kui ratast on plaanis kasutada ka külmal hooajal — olgu tööle sõiduks või lihtsalt vormis püsimiseks —, tasub sügis ära kasutada varustuse ülevaatamiseks: kas rehvidel on veel piisavalt mustrit, kas pidurid töötavad märjal teel korralikult ja kas tuled on laetud. Neile, kes alles kaaluvad talveks sobiva ratta soetamist või oma praeguse täiendamist, tasub see teha veebist — seal on jalgrattad ja lisavarustus ühes kohas koos, ilma et peaks mitmest poest läbi käima.

Kaks eset, üks harjumus

Auto talverehvide ja jalgratta talvevarustuse vahel on rohkem ühist kui esmapilgul tundub — mõlemad taanduvad samale küsimusele: kas sinu sõiduvahendi rehv annab külmal ja libedal teel piisavalt haaret. Erinevus on vaid selles, et autoomanikul on selleks seadusest tulenev tähtaeg, ratturil mitte — mis tähendab, et jalgratta puhul on otsus täielikult sinu enda teha, ja kõige mõistlikum on selle üle mõelda enne, mitte pärast esimest libedat hommikut.

Lühidalt meelde jätta:

Mis Millal Naastrehvid lubatud 15. oktoobrist (erandiga 1. oktoobrist) Talverehvid kohustuslikud (lumel/jääl) 1. detsembrist – 1. märtsini Suverehvidele tagasi hiljemalt 1. maiks