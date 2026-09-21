Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande Piirsalu ja Aidu alade osas avalikustamise tulemustega arvestamise teade.

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Kaitseministeerium teatab kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande Piirsalu ja Aidu alade osas avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused.

Ajavahemikul 26.06–26.07.2026 toimus kaitsetööstuspargi riigi REP-i ja KSH esimese etapi aruande avalik väljapanek Piirsalu ja Aidu alade osas. 25.08 toimusid Lääne-Nigula vallas Ristil ning 26.08 Lüganuse vallas Maidlas avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Avalikel aruteludel tutvustati REP-i koostamisel valitud lahendusi, kavandatava objektiga seonduvaid tegevusi ja eesmärke. Samuti tutvustati avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja kaitseministeeriumi seisukohti nendele ning vastati planeeringut ja aruannet puudutavatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku ajal esitas REP-i ja KSH esimese etapi aruande kohta Piiralu ja Aidu alade kohta arvamust kokku 30 esitajat või esitajate rühma. Arvamusi esitasid kliimaministeerium, keskkonnaamet, Jõhvi vallavalitsus, Kohtla-Järve vallavalitsus, terviseamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, MTÜ Päriselt Siin, MTÜ Piirsalu Kõla Selts, MTÜ Hoiame Loodust, Viru Keemia Grupp AS, Ida-Viru Ühistranspordikeskus ning eraisikud. Avalikul väljapanekul esitatud arvamused ning kaitseministeeriumi seisukohad on üksikasjalikult toodud kaitseministeeriumi veebilehel olevas koondtabelis https://kaitseministeerium.ee/poliitikad-ja-planeerimine/planeeringud/kaitsetoostuspark.

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Peamised teemad seoses Piirsalu alaga olid: põhjavesi ja kaevud, Piirsalu jõe seisund, lõhkeaine jääkide hävitamine avapõletamise teel ja heitmed, asukohavalik ja menetlus, müra ja vibratsioon, ohutus, liiklus ja teed, loodusväärtused, jääkreostus, kinnisvara väärtus, koosmõju teiste arendustega. Peamised teemad seoses Aidu alaga olid: liiklus ja teed, Aidu veekogud ja looduskeskkond, koosmõju teiste arendustega, müra ja vibratsioon.

Avalikel aruteludel tutvustati nimetatud temaatikatega seotud arvamusi ja kaitseministeeriumi seisukohti. Lisaks vastasid kaitseministeerium ja KSH aruande koostaja aruteludel esitatud küsimustele.

Lisaks KSH-s vajalikuks peetud meetmetele on kaitseministeerium otsustanud rakendada või kaaluda täiendavaid meetmeid ka küsimustes, mille puhul KSH tulemuste järgi ei ole need olulise ebasoodsa mõju vältimiseks või leevendamiseks vajalikud. Piirsalu puhul kavandatakse kinniste põletusseadmete kasutamist, avapõletamist kasutatakse ainult erandolukorras. Lisaks REP-is toodud seiremeetmetele viib lõhkeainetehase arendaja läbi täiendava tööstuspargi lähipiirkonna joogivee võtmiseks kasutatavate või joogiveeks sobivate puur- ja salvkaevude korduva seire veetaseme ja -kvaliteedi määramiseks. Seiratavate kaevude valik lepitakse kokku koostöös kogukonna ja vallaga, arvestades põhjavee ekspertide soovitusi. Piirsalu tiheasustusalale rajatakse liiklusohutuse parandamiseks kergliiklustee. Lisaks on kaitseministeerium valmis toetama Lääne-Nigula valda ja kohalikku kogukonda Piirsalu kerksuskeskuse ja/või avaliku varjumiskoha rajamisel. Aidu puhul toetab kaitseministeerium Maidlast lähtuva kergliiklustee pikendamist kaitsetööstuspargini. Kergliiklustee täpne ulatus ja lahendus leitakse edasise kavandamise käigus koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega ja teeomanikuga. Nende täiendavate sammude eesmärk on arvestada võimalikult hästi avaliku väljapaneku käigus tõstatatud murede ja ettepanekutega ning anda kohalikele kogukondadele suurem kindlus ka neis küsimustes, kus mõjude hindamine täiendavate meetmete vajadust ei näidanud.

Maidlas toimunud avalikul arutelul tehti ettepanek laiendada Aidu ala kaitsetööstuspargi piiri lääne poole kuni tranšee piirini. Laiendatava ala osas oleks tegemist osaga algsest planeeringualast (Kohtla metskond 201 ja Uus-Kiviõli konveier kinnistud). Need kinnistud jäeti asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH programmi dokumendis täpsustatud Aidu eelvalikualast välja, kuna Uus-Kiviõli konveieri kinnistule oli kavandatud maapealne põlevkivi vedav konveier, mis oleks eelduslikult takistuseks kahe kinnistu ühendamiseks. Praeguseks on selgunud, et konveierliini ei ole plaanis enam ehitada. Kaitseministeerium uuris Uus-Kiviõli konveier kinnistu valitsejalt konveieri rajamise plaanide kohta ning sai kinnituse, et konveierit ei rajata. Eelnevast tulenevalt nõustus kaitseministeerium esitatud ettepanekuga ning otsustas, et Aidu ala planeeringulahendust muudetakse ning kaitsetööstuspargi ala suurendatakse Kohtla metskond 201 ja Uus-Kiviõli konveier kinnistutele. See muudatus muudab REP-i Aidu ala põhilahendust. Vastavalt planeerimisseaduse § 40 lõikele 3 korratakse põhilahenduse muutuse korral REP-i ja KSH esimese etapi aruande (Aidu ala osas) kooskõlastamist valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi muudatus puudutab, ning korraldatakse uus avalik väljapanek ja avalik arutelu.

Avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu tulemustest lähtuvalt tehti planeeringu dokumentides Piirsalu ala asjus vajalikud muudatused. Tehtud muudatused ei muutnud REP-i Piirsalu ala põhilahendust ega toonud kaasa vajadust KSH esimese etapi aruande oluliseks muutmiseks, mistõttu ei olnud vajalik selle ala suhtes uuesti kooskõlastada ega korraldada avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. REP esitatakse Piirsalu ala osas vabariigi valitsusele kehtestamise otsustamiseks.