Kõrtsu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula vallavalitsuse 28.04.2026 korraldusega nr 2-3/26-202 võeti vastu Kõrtsu katastriüksuse detailplaneering asukohaga Saunja külas. Planeeringuala hõlmab Kõrtsu katastriüksust (kinnisasi nr 1733632, katastritunnus 55201:001:0229, pindala 34655 m², sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu projekt näeb ette katastriüksuse jagamise kuueks pereelamukrundiks. Eraldi katastriüksus on planeeritud juurdepääsuteele, kaevule ja biopuhastile. Määratud on kommunikatsioonilahendused, keskkonnatingimused ja servituutide vajadus. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.–31. mail 2026 vallavalitsuse tööajal Oru osavallamajas (Hansumäe tee 2) ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi. Planeeringu materjalid on leitavad: https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#avalik-valjapanek.