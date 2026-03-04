HÕFF kuulutab välja õudusjuttude võistluse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 45 sekundit

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) kuulutab taas välja õpilaste õudusjutuvõistluse.

Üle-eestilisele konkursile oodatakse 1.–12. klassi õpilaste lugusid, mis võivad olla välja mõeldud, tõestisündinud või pärimuslikud. Nõutav pikkus on 2500 kuni tähemärki.

Eraldi selgitatakse välja parim Haapsalu või Läänemaa õpilase kirjutatud jutt ja parim Haapsalu või Läänemaa ainetel jutt.

Žüriisse kuuluvad rahvaluuleuurija Eda Kalmre, Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa, taskuhäälingu „Tumedad tunnid” eestvedaja Priit Öövel ja kultuurikriitik Anne Vetik.

Auhinnad on välja pannud Apollo, Kingitus.ee, HÕFF ja kirjandusmuuseum.

Parimad jutud salvestab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil toimuval avalikul lindistusel taskuhääling „Tumedad tunnid” ja need avaldatakse HÕFFi koduleheküljel. Parimad Haapsalu õpilaste lood ilmuvad ajalehes Lääne Elu. Kõik jutud arhive