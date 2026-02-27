Virtsus tuleb naistepäevale pühendatud saalijalgpalliturniir

Kuula artiklit, 2 minutit ja 11 sekundit
Lõuna-Läänemaa JK naiskond 2022. aasta naistepäevaturniiril. Foto: erakogu
Tuleval laupäeval toimub Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eestvedamisel järjekorras 14. naistepäeva saaliturniir Virtsu kooli spordihoones.
Kui 2008. aasta sügisel Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi juurde tüdrukute jalgpalligrupp loodi, oli üheks esimeseks suuremaks ettevõtmiseks klubi poolt märtsis 2009 korraldatud naisetpäevaturniir.
See tõi Lihula vanasse spordihoonesse kokku mitmed naiste jalgpalliga tegelevad klubid üle Eesti. Kuigi tegemist oli naistele mõeldud turniiriga, mõtles korraldav klubi suures
