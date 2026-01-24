Galerii: Haapsalu alistas jääkeeglis Ühendkuningriigi suursaatkona

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Jääkeeglivõistlus Väikesel viigil. Foto: Juhan Hepner
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 48

 

Laupäeval peeti Haapsalu Väikese viigi jääl šoti peoga traditsiooniliselt kaasas käiv jääkeeglivõistlus. Esinduskohtumises läksid vastamisi Haapsalu linnavalitsus ja Ühendkuningriigi suursaatkond ning rahvaturniiril lõi kaasa 19 võistkonda.

Esimese vooru võitis esinduskohtumises suursaatkonna võistkond, aga teise vooru Haapsalu linnavalitsus, m

