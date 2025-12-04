Julia Trynova tõi Norrast tähtsa võidu

Epeevehkleja Julia Trynova võitis nädalavahetusel Norras Oslos peetud U23 Euroopa karikavõistluste etapil naiste individuaalturniiri. Meeste arvestuses sai Oslos 6. koha Haapsalu vehkleja Oliver Laasik.

Trynova võitis oma alagrupis kõik matšid ja pääses otse edasi 32 parema hulka. Edasi võitis ta 13:7 Aušrinė Šimkutėt Leedust ja 15:6 Lucja Danekit Poolast. Veerandfinaalis pidas Trynova tasavägise matši Norra vehkleja Elsa von Koss Helleboe vastu ja alistas vastase 13:12.

Poolfinaalis näitas Trynova 15:10 paremust Leedu sportlase Lurdė Grabovskytė üle. Karikaetapi võidu teenis ta finaalis tulemusega 13:12, kui alistas norralase Ada Sofie Gildernesi.

Artikkel jätkub peale reklaami

Trynova treeneri Helen Nelis-Naukase sõnul ootaski ta sellist head tulemust, sest Trynova oli eelnevalt olnud Eesti täiskasvanute koondisega T