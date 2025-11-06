RMK ajab Marimetsa kuivenduskraavid kinni

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paneb sookoosluste taastamiseks ja märgalade liikide seisundi parandamiseks kinni Marimetsa looduskaitse- ja Marimetsa-Õmma hoiualal möödunud sajandil kaevatud kuivenduskraavid.
Novembris peaks RMK inseneribüroolt Steiger tellitud projekt Marimetsa looduskaitse- ja hoiuala veerežiimi taastamiseks jõudma niisugusesse järku, et RMK saab seda hakata avalikult tutvustama.
Plaan puudutab looduskaitse- ja hoiuala koosseisu kuuluvaid maid Risti, Jaakna, Rõuma, Kaasiku, Leila, Ubasalu ja Kalju külades – kokku 776 hektarit ja ligikaudu 48 km kuivenduskraave. Töid tuleb teha 33 katastriüksusel, millest 21 on RMK majandatud riigimaad ja 12 erakinnistud.
„Taastamise tööalad asuvad Marimetsa looduskaitseala Ma