RMK ajab Marimetsa kuivenduskraavid kinni

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paneb sookoosluste taastamiseks ja märgalade liikide seisundi parandamiseks kinni Marimetsa looduskaitse- ja Marimetsa-Õmma hoiualal möödunud sajandil kaevatud kuivenduskraavid.

Novembris peaks RMK inseneribüroolt Steiger tellitud projekt Marimetsa looduskaitse- ja hoiuala veerežiimi taastamiseks jõudma niisugusesse järku, et RMK saab seda hakata avalikult tutvustama.

Plaan puudutab looduskaitse- ja hoiuala koosseisu kuuluvaid maid Risti, Jaakna, Rõuma, Kaasiku, Leila, Ubasalu ja Kalju külades – kokku 776 hektarit ja ligikaudu 48 km kuivenduskraave. Töid tuleb teha 33 katastriüksusel, millest 21 on RMK majandatud riigimaad ja 12 erakinnistud.

„Taastamise tööalad asuvad Marimetsa looduskaitseala Ma