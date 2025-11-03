Läänemaa JK jäi kodus alla Paide noortele

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Läänemaa jalgpalliklubi maotas hooaja eelviimases mängus Paide linnameeskonna U21 koosseisule 1:3.

Skoori avas esimese poolaja üleminuteil Paide, minnes teisele poolajale vastu 1:0 eduseisus. Teise poolaja viiendal minutil viigistasid läänlased Arti Viisperti väravast, kuid Paide meeskond lõi pärast seda läänlastele veel kaks kolli, mis jäid vastuseta.

Liigatabelis on Läänemaa jalgpalliklubil 35 mänguga kogutud 11 punkti, millega ollakse viimasel kohal. Esiliiga B hooaja lõpetab sel pühapäeval kohtumine Tallinnas sealse klubiga JK Legion, kes on tabelis praegu seitsmes.

