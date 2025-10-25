Riigifirma suleb Läänemaa viimaseid postiasutusi

Kuula artiklit, 4 minutit ja 30 sekundit

Kuigi Kullamaa postipunkti kinnipanekust pole möödas paari kuudki, sai Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa neljapäeval Omnivalt Martna postipunkti koostöölepingu lõpetamise teate.

Martna raamatukoguhoidja ja postipunkti pidaja Anu Huusi sai postipunkti sulgemisest teada Lääne Elu ajakirjaniku käest reede hommikul. Pikemaks jutuks tal aega ei olnud, sest kaks inimest ootas. „Postipunkti töö,” ütles Huusi.

31. jaanuarist suleb Martna postipunkt ukse