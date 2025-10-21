EP Force OÜ annab teada, et ajavahemikul 27.–31. oktoober 2025 on liiklus häiritud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee piirkonnas (lisatud kaart)

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit
Anname teada, et ajavahemikul 27.–31. oktoober 2025 on liiklus häiritud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee piirkonnas.
Suletav ala:
Haudejaama tee 20 sõidu ja kõnnitee.
- Sõidutee (1 sõidurida) – 50% ulatuses suletud
- Kõnnitee – täielikult suletud
- Suletava teelõigu pikkus: 30 meetrit
Palume liiklejatel arvestada võimalike viivituste ja valida võimalusel alternatiivne marsruut.
Töid teostab: EP Force OÜ
Kontaktisik: K.Vare , tel 56872949
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
