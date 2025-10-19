Haapsalus võim pöördus – Isamaa võttis võidu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 1:29

Haapsalusse tüid valimised võimpöörde – valimised võitis Isamaa, kes saab 25liikmelises volikogus 11 kohta. Isamaale andis hääle 2656 valijat.

Teise tulemuse tegi Haapsalus linnapea Urmas Suklese valimisliit HaRi, kes kogus 2004 häält ja volikogus kaheksa kohta. Kaks mandaati said valimisliit Terve Haapsalu 625, Keskerakond 522 hääle ja EKRE 462 häälega. Parempoolsete nimekiri valimiskünnist ei ületanud.

Kandidaatidest kogus enim hääli Isamaa esinumber ja linnapeakandidaat Olavi Seisonen, keda toetas 959 valijat. Suklese häältesaagiks jäi 639 häält.

Esialgsete valimistulemuste järgi pääsesid volikokku Isamaa nimekirjas Olavi Seisonen, Riho Lepp, Mariliis Olenko, Vendo Jugapuu, Virge Tiik, Lauri Luik, Andres Kampmann, Heikki Sool, Nelli Differt, Janek Hiiemäe ja Peeter Vikman.

HaRi nimekirjast on esialgsetel andmetel volikogus Urmas Sukles, Siim Saareväli, Helen Rammu, Malle Õiglas, Lauri Väli, Matis Trei, Tõnu Parbus ja Tõnis Siir.

Terve Haapsalu nimekirjast pääsesid volikokku Andres Õige ja Marika Aeviir, Keskerakonnast Julia Prokoptšuk ja Janek Mäggi ning EKREst Martin Judanov ja Toomas Vallimäe.