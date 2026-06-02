Nelli Differt: sõeluuringule minek on lihtne samm, mis võib päästa elu

Tervisekassa andmetel on tänavu diagnoositud Eestis kokku ligi 700 rinna-, emakakaela- ja soolevähi juhtu. Paljud neist on leitud sõeluuringu käigus, mis võimaldab haigust avastada varases staadiumis, tagades seeläbi tulemuslikuma ravi ja kergema paranemise. Läänemaal on tasuta sõeluuringutel osaletud tänavu juba pea 1500 korda.

Haapsalus sündinud epeevehkleja Nelli Differt on osalenud emakakaelavähi sõeluuringutel, kui on tema sünniaasta alusel kutse tulnud. “Kindlasti osalen ka järgmistel sõeluuringutel, sest tänu nendele on võimalik muutusi varakult avastada ning vajadusel õigeaegselt ravida. Need aitavad ennetada haiguse arenemist ja tervist hoida,” rääkis Differt.

Ligi veerand kutsututest on tänavu juba Eestis sõeluuringutel osalenud. Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Kristin Kuusk tunnustab kõiki, kes on võimalust kasutanud ja kontrollis juba käinud. “Paraku on varasem kogemus näidanud, et Eestis jääb ligi kolmandik kutsetest kasutamata, mis tähendab, et paljud potentsiaalsed vähijuhud võidakse avastada alles siis, kui kasvaja on arenenud juba kaugele ning ravi on keerulisem,“ selgitas Kuusk.

Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja doktor Elen Vettuse sõnul on sõeluuringu mõte lihtne: avastada pahaloomuline kasvaja enne seda, kui see on sümptome andnud. „Emakakaela- ja soolevähi sõeluuringu puhul saame rääkida lausa vähi ennetamisest, sest uuringuga avastatakse vähieelsed seisundid, mille ravimisega hoiame ära pahaloomulise kasvaja tekke,” ütles Vettus. „Panen südamele kõigile, kes on sel aastal sõeluuringule kutsutud: palun leidke hetk oma tervise heaks. See on lihtne samm, millel võib olla elupäästev mõju. Varakult avastatud vähk on ravitav. Ka siis, kui uuring näitab, et kõik on korras, on sellest suur kasu – teadmine, et sinuga on kõik hästi, on omaette väärtus.“

Uuringul osalemine on muutunud aina mugavamaks. Tervishoiuasutustes on sõeluuringutele loodud eraldi vastuvõtuajad väljaspool üldist järjekorda, mis lihtsustab aja broneerimist. Helistada saab endale sobivasse tervishoiuasutusse ja öelda, et soovid broneerida aega sõeluuringule.

Rinnavähi sõeluuringut saab teha ka üle Eesti liikuvates mammograafiabussides. Mammograafiabusside ajakava, peatused ja registreerimise info leiad https://tervisekassa.ee/mammograafiabussid.

Emakakaelavähi sõeluuringul saab isegi osaleda mugavalt oma kodus, tellides tasuta HPV-testi endale koju või küsides tasuta kodutesti apteegist. Soolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule.

Läänemaal on 2026. aastal tasuta rinnavähi sõeluuringutele oodatud 1941 inimest. Tasuta emakakaelavähi ja soolevähi sõeluuringule on kutsutud vastavalt 953 ja 2066 inimest.

Tervisekassa korraldab üleriigiliselt rinnavähi, emakakaelavähi ja jämesoolevähi sõeluuringuid. Erinevalt rinnavähi sõeluuringust, mis on suunatud haiguse varajasele avastamisele, võimaldavad emakakaela- ja soolevähi sõeluuringud vähki haigestumist täielikult vältida. Nende käigus otsitakse vähieelseid muutusi ehk seisundit, kus vähk ei ole veel välja arenenud. Selliste muutuste õigeaegne ravimine hoiab ära pahaloomulise kasvaja tekke.

Vaata, kas sina või su lähedane on kutsutute seas.

Rinnavähi sõeluuring: naised sünniaastaga 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976.

Emakakaelavähi sõeluuring: naised sünniaastaga 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996.

Soolevähi sõeluuring: naised ja mehed sünniaastaga 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970.

Sõeluuringutel osalemine on sihtrühma kuuluvatele inimestele tasuta ja selleks ei ole vaja ravikindlustust. Lisainfo uuringul osalemiseks leiab aadressilt sõeluuring.ee