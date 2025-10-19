Läänerannas võitis valimisliit Terve Vald

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
Lääneranna valla kohalikud valimised võitis valimisliit Terve Vald, kes sai seitse mandaati.
Terve Valla esinumber Silvia Lotman sai 191 häält, mis on suurim häältesaak Läänerannas.
Lääneranna vallavolikogus on 17 kohta. Neli aastat võimul olnud Lääneranna Rahva valimisliit sai neli mandaati, Isamaa ja EKRE mõlemad kaks mandaati.
Valimisliit Tasakaalus Vald, kuhu kuuluvad Varbla suurettevõtja Heino Sabiin, Kõmsi traadivabriku omanik Mardo Leiumaa ja perearst Külli Raudsik, sai ühe mandaadi.
Ühe mandaadi said ka Parempoolsed, kes olid Läänerannas välja esimest korda.
