Lääne-Nigulas võidutsesid isamaalased

Lääne-Nigulas võttis valimisvõidu ja 12 kohta 25liikmelises volikogus Isamaa. Neile andis hääle 1600 Lääne-Nigula valijat.

Senise vallavanema Janno Randmaa valimisliit Omad Inimesed saab 938 häälega volikogus seitse kohta. Neli mandaati võtsid sotsiaaldemokraadid, keda toetas 531 valijat ja kaks mandaati EKRE, keda toetas 380 valijat.

Parempoolsed ja Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid valimiskünnist ei ületanud.

Kõige suurem häältemagnet oli EKRE esinumber Hardi Rehkalt, keda toetas 217 valijat. Isamaa vallavanemakandidaadile Mikk Lõhmusele andis hääle 204 inimest ja kolmanda tulemuse tegi Randmaa 110 häälega.

Esialgsetel andmetel pääsesid volikokku Isamaa nimekirjast Mikk Lõhmus, Lauri Lilleoks, Rein Kruusmaa, Aivo Hirmo, Janek Loorens, Eve Tamm-Hinno, Aivar Oruste, Kaja Rüütel, Ago Kirsipuu, Peeter Lusmägi, Sergei Koppel ja Neeme Väli.

VL Omad Inimesed nimekirjast pääsesid volikokku Janno Randmaa, Oliver Tammemägi, Risto Roomet, Tenno Laanemets, Einar Pärnpuu, Marek Topper ja Julia Sirkel.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjast on esialgsetel andmetel volikogus Neeme Suur, Kadi Paaliste, Marge Kanna ja Eva Rahv ning EKREst Hardi Rehkalt ja Argo Kliss.