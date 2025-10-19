Vormsi valimised võitis Isamaa

Vormsi valimistel kogus enim hääli Isamaa, kes võttis volikogu seitsmest kohast neli. Valimisliit Elujõuline Vormsi saab volikogus kolm kohta.
Vormsis pürgis volikokku kaks nimekirja – 12 inimesega Isamaa ja 4 nimega valimisliit Elujõuline Vormsi. Isamaa poolt hääletas 188, valimisliidu poolt 151 vormsilast.
Kõige enam hääli kogus valimisliidu esinumber, Vormsi eelmine vallavanem Maris Jõgeva, kelle poolt hääletas 80 inimest. Isamaa nimekirjas oli populaarseim Arvo Allik, kellele andis hääle 40 valijat.
Esialgsetel andmetel pääsesid Vormsi volikokku Isamaa nimekirjas Arvo Allik, Ove Koska, Tanel Viks ja Ivo Sarapuu. Elujõulise Vormsi nimekirjas Maris Jõgeva, Madli Paulus ja Veronika Isberg.