Kes selle tamme istutas: sügisastrite värvipilved

Sügisestes iluaedades pole astritest pääsu. Et tegemist on väga vähenõudlike ja paljutaluvate püsililledega, levisid nad mõisaaedadest taluaedadesse peaaegu otsekohe, kui 19. sajandi keskpaiku hakati paremal järjel talude tareakende alla rajama esimesi tillukesi lillepeenraid. Sestsaadik on astrid Eesti aedade püsiasukad.

Astrite suurde taimeperekonda arvati kuni viimase aastakümneni umbkaudu 300 erinevat liiki, mis pärit kõigist põhjapoolkera maailmajagudest. Kuid sellessegi süstemaatikasse on sekkunud