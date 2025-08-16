Ühe maja lugu: vana postimaja

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Sageli võime majadest mitu korda päevas mööda käia, teadmata aga midagi nende saatusest või nendega seotud inimestest. Nii on see ka Haapsalu sõjaeelse postimajaga.

Haapsalu sõjaeelne postimaja asus aadressil Posti 9 [praegu Posti 5 – toim]. Paraku hävitas hullunud okupant selle maja, nii nagu hävitas-põletas ta kõikjal Eestimaa pinnal.

Oli 9. juuli 1941… Pärnust oli antud venekeelne käsk lasta õhku Haapsalu postkontor. Suurte lõhkelaengute jõul lendas sellel päeval osa hoonest, kus asus Haapsalu postkontor, taeva poole. Samuti süüdati Vene piirivalve hoone Sadama tänaval, kus hoiti suurel hulgal laskemoona. Kogu H