Tänavaküsitluse video: kus te Haapsalus söömas käite?

Kus te Haapsalus söömas käite ja miks?

Ülle

Mul on endal Mulliga ja Mullita vinoteek. Tihti sööme enda juures. Väljas käies aga Grand Holmi sadamas, toit on seal hea. Aeg-ajalt oleme käinud siin Rados. Seal on suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Kärmes Küülikus on ka toit väga hea ja on harjumus seal käia.

