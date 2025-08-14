Tänavaküsitluse video: kus te Haapsalus söömas käite?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 3 sekundit
0:00 / 2:3
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8
Kus te Haapsalus söömas käite ja miks?
Tiiu
Ülle
Mul on endal Mulliga ja Mullita vinoteek. Tihti sööme enda juures. Väljas käies aga Grand Holmi sadamas, toit on seal hea. Aeg-ajalt oleme käinud siin Rados. Seal on suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Kärmes Küülikus on ka toit väga hea ja on harjumus seal käia.
Artikkel jätkub peale reklaami
Tiiu
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam