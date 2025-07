Ristil avati täna uus tankla (lisatud galerii!)

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 37

Circle_K_Risti_0002_60911_ARaudjalg Risti Circle K avamine. Foto Andres Raudjalg Circle_K_Risti_0006_60935_ARaudjalg Risti Circle K avamine. Foto Andres Raudjalg Circle_K_Risti_0007_4408_ARaudjalg Risti Circle K avamine. Foto Andres Raudjalg

Täna pärastlõunal avati Risti külje all Ääsmäe–Haapsalu maantee ääres uus Circle K teenindusjaam.

Maa-ala ettevalmistus algas seal aasta alguses, teenindusjaama ehitus ise varakevadel ja kestis kokku viis kuud.

„Oleme Risti teenindusjaamas valmis saanud 125 ruutmeetri suuruse põrandapinnaga mugavuspoe ja tankimiskohad nelja sõiduki samaaegseks tankimiseks. Samuti on Risti tanklasse loodud valmidus kiire elektriautode laadija paigaldamiseks,” kirjeldas Circle K juhatuse liige Raimo Vahtrik.

Vahtrik lisas, et teenindusjaama asukoht on väga sõidetavas kohas. „Paikneb nii-öelda Läänemaa väravas – see on hea peatuspaik nii neile, kes sõidavad suursaartele kui ka neile, kes liiguvad Haapsa