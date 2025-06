Reedel tuleb müügile väike kogus laulu- ja tantsupeo lisapileteid

Kuula artiklit, 2 minutit ja 14 sekundit 0:00 / 2:14

Reedel, 27. juunil kell 12 jõuab müügile veel täiendav väike kogus lisapileteid laulu- ja tantsupeo “Iseoma” etendustele ja kontsertidele.

Mõnisada piletit tuleb müügile nii laulupeo ava- ja suurkontserdile. Samuti tantsupeo peaproovi ning esimesele ja kolmandale etendusele. Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla selgitas, et tegemist ei ole uute kohtade loomisega, vaid varasematest broneeringutest vabaks jäänud viimaste piletitega. “Piletid on saadaval kõigis Piletilevi kanalites sellel reedel, 27. juunil kell 12.00,” ütles Toomla.

Lisaks reedel müügile tulevatele piletitele on hetkel veel saada ka laulupeo avakontserdi pileteid. Laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul toimub laulupeo avakontsert laupäeval, 5. juulil pärast rongkäiku ning on pühendatud eesti keele murdepiirkondadele. “Suveõhtuses hämaruses lisavad muusikale visuaalset võlu Sander Joone loodud animatsioonid, mis muudavad kontserdi veelgi erilisemaks ja vaatemängulisemaks,” tõi Jürgenson esile.

Avakontserdil kõlab ka muusika Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses. “ERSO on meie rahvusorkester ja osalemine laulupeol pole mitte ainult iseenesest mõistetav, vaid ka väga oodatud sündmus,” kinnitas dirigent Olari Elts. “See on meie jaoks sama oluline pidu kui kõikide teiste jaoks – just nimelt see eriline pidulikkus ja õlatunne kooridega on see, mida me oma igapäevases musitseermises ei koge,” lisas ta.

Laulu- ja tantsupeo etendusi ja kontserte kannavad otsepildis üle nii rahvusringhääling kui ka Postimees. Lisaks toimuvad Tallinnas ja Tartus avalikud ühisvaatamised, kus peo otseülekannet saab jälgida suurtelt ekraanidelt.

Tantsupeo esimene etendus toimub neljapäeval, 3. juulil kell 19. Teine etendus 4. juulil kell 11, kolmas etendus kell 18. Tantsupeo kolmandat etendust kannab üle ka rahvusringhääling.

Rahvamuusikute tasuta kontsert toimub 4. juulil kell 14 Vabaduse väljakul. Laulupeo rongkäik ja avakontsert toimuvad 5. juulil ning suurkontsert 6. juulil.