Juhtkiri: aitab kärpimisest

Siiani oli valitsustel kombeks leida politseinike ja päästjate palgatõusuks raha sedaviisi, et nende arvu vähendati ja sedakaudu tekkiv ülejääk palgafondis jagati tööle jäänuile lisaks. Enam nii ei saa. Politseinike arvu edasisel vähendamisel jõuaksime olukorda, kus näiteks Haapsalu jaoskond poleks enam 24 tundi päevas patrullpolitseinikega varustatud. Päästjatel juba on nii, et osa komandosid on kärbitud kolmeliikmeliseks, mis tähendab, et täielikku elupäästevõimekust seal enam pole.

