Nigula küla tööstus- ja tootmispiirkonna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.05.2025 otsusega nr 1-3/25-21 tunnistati kehtetuks Taebla Vallavolikogu 21.08.2003. a otsusega nr 30 Nigula külas kehtestatud Nigula küla tööstus- ja tootmispiirkonna detailplaneering (PlanID 348). Detailplaneering tunnistati kehtetuks, sest kehtiv detailplaneering on tänaseks täitnud oma eesmärgid – katastriüksused on moodustatud ja teedevõrk välja kujunenud. Maaomanikel on tekkinud uued arendussoovid, millede elluviimist detailplaneering ei toeta.