Juhtkiri: aitab konkursist

Hiiumaa vald korraldab tänavu aasta ema valimise asemel laulu- ja tantsupäeva „Iidlase oma”, mis on pühendatud kõikidele emadele ja vanaemadele. „Leiame, et see traditsioon on oma aja väärikalt ära elanud ning soovime keskenduda sellele, et iga ema on eriline ja hindamatu,” ütles vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilin Must. Ühtlasi lõpetati Hiiumaal ka aasta isa valimine.

Mullu lõpetas Eesti aasta isa ja ema valimise Eesti naisliit.