HÕFF näitab Eesti osalusega verivärsket õudusfilmi

Ookeani taga hästi vastu võetud õudusfilm "Kodu" jõuab esmakordselt siinsetele ekraanidele Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil.

Rootsi, Eesti ja Islandi koostöös valminud psühholoogilises õudusfilmis naaseb Joel pärast pikki aastaid oma lapsepõlvekoju, et olla toeks dementsele emale, kes on paigutatud hooldekodusse, aga halvim on alles tulekul.

Mats Strandbergi romaanil põhineva ja Ojamaal üles võetud filmi kaastootja on stuudio Three Brothers, kaasprodutsent Elina Litvinova, helirežissöör Matis Rei, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ja valgusmeister Kasper Raidam.

Film kuulub Eesti žanrifilmide võistlusprogrammi, kus linastuvad veel Moonika Siimetsa fantaasiakomöödia "Must auk", Jaak Kilmi aja