Turvaline klassireis algab heast ettevalmistusest – vanema meelerahu ABC

Esimesed klassireisid Eestist kaugemale on noorte jaoks väga oodatud. Selleks et vanemad saaksid noored südamerahuga teele saata, tasub võtta veidi rohkem aega ettevalmistuseks ning reisikindlustusega tutvumiseks. Kindlustusekspert jagab praktilisi nõuandeid, mida sõiduks ettevalmistudes ja reisikindlustuse tingimustes tähele panna.

BTA isikukindlustuse tootejuht Jana Mängel paneb vanematele südamele, et nad veenduksid enne klassireisi, kas nende lapsel on reisikindlustus olemas. “Õnnetusi ja ootamatusi ei saa ette ennustada – tervisemure, dokumentide kadumine või pagasi vargus võivad juhtuda ka kõige paremini organiseeritud reisil. Reisikindlustus annab vanematele kindlustunde, et nende laps ei jää keerulises olukorras abita, kaetud on võimalikud lisakulud ning reis saab jätkuda ilma liigse stressita,” selgitab Mängel ning soovitab võtta veidi aega, et pakutava reisikindlustuse sisu üle vaadata.

Euroopa ravikindlustuskaart on vajalik, kuid ei kata kõiki kulusid

Probleemid tervisega on mistahes reiside üks peamiseid murekohti. “Kerge külmetus, õnnetu jala väänamine, hambavalu, toidumürgitus või tõsisemad kiiret reageerimist nõudvad seisundid, näiteks pimesoolepõletik võivad reisi ootamatult katkestada,“ selgitab Mängel.

Ekspert soovitab esmalt üle vaadata, et lapsel oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikides, lisaks Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Euroopa ravikindlustuskaarti saab tellida riigiportaali Eesti.ee kaudu ja selle saab kätte hiljemalt 10 päeva jooksul. „Arstiabi on Euroopa ravikindlustuskaardi abil kättesaadav, kuid see ei kata alati kõiki kulusid nagu visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, hambaravi või kiirabitransporti. Seetõttu on reisikindlustus oluline lisakaitse,” rõhutab ta.

Mängel soovitab noorukitele meeldetuletada, et mis tahes hädaolukorra puhul on 112 see number, mis ühendab otse hädaabiteenistustega: politsei, kiirabi ja tuletõrjega. Kuigi mõnes Euroopa riigis on paralleelselt numbrile 112 endiselt kasutusel ka riigisisesed hädaabinumbrid, siis 112 on ainus number, mille abil saab võtta ühendust hädaabiteenistustega Euroopas.

Lisaks soovitab kindlustusekspert vanematel noorukile kaasa pakkida peamised esmaabi vahendid: mõne plaastri, antiseptilise vahendi ja valuvaigisti, et lihtsamate tervisemuredega oleks abi kohe käepärast ning regulaarselt kasutatavate ravimite puhul tuleks veenduda, et noorel on neid piisavalt, et ettenähtud raviskeemi järgida. “Reisides on kasulik hoida ravimeid originaalpakendis, sest esiteks pakend kaitseb ravimeid kahjustuste eest, teisalt seetõttu, et. originaalpakendil sildil on kirjas ravimi nimi, koostis, annus ja tootja, nii ei teki ka tollitöötajal ega esmaabi osutaval arstil küsimusi või kahtlusi, mis ravimitega on tegemist,” selgitab Mängel.





Kaotatud dokumentide puhul tuleb kiirelt tegutseda

Kui laps kaotab reisil oma dokumendid või need varastatakse, on oluline alustada välisministeeriumi kaudu ajutise dokumendi taotlemist ning varguse puhul pöörduda viivitamata ka kohaliku politsei poole. „Ajutise dokumendi taotlemine toob paratamatult kaasa lisakulusid, mida reisikindlustus saab hüvitada – olgu selleks uue dokumendi taotlemise tasu, saatkonnaga suhtlemise sidekulud või isegi taksosõit,” märgib Mängel.

Sama kehtib ka pagasi varguse korral, reisikindlustus aitab katta esmavajalike esemete soetamise kulud. Pagasi puhul on kindlasti oluline ja tuleks nooretele enne reisi meelde tuletada, et avalikes kohtades on oluline oma kohvril või kotil pingsalt silm peal hoida ning ei tohi jätta neid hetkekski valveta. Ka tagataskusse või kohviku lauale pandud telefon on varastele lihtsaks saagiks. Varguse korral tuleb teavitada politseid.



Kogemata purunenud vara võib tähendada tuhandetesse ulatuvat kahju

Kindlustusekspert soovitab lapsevanematel enne reisi kindlasti üle vaadata, millised kindlustuskaitsed on pakutud reisikindlustuses olemas. “Noorte puhul on väga oluline veenduda, et kindlustus sisaldaks ka vastutuskindlustust – see katab juhud, kui laps põhjustab kogemata kahju. Ka kõige hoolsamal ja ettevaatlikumal lapsel võivad juhtuda äpardused, näiteks komistamise tagajärel puruneda peegel või ümber minna vaas,” selgitab Mängel. „Need juhud on küll harvad, aga näiteks hotelli klaasukse purunemisel või tooli rikkumisel võivad olla trahvisummad üsnagi kopsakad. Kui reisikindlustuses on olemas vastutuskindlustus, siis on kahjunõude summad hüvitatavad,“ lisab ta näite olulisest riskide maandamisest.

Ootamatu haigestumise korral saab reisiraha tagasi

Lisaks reisil tekkida võivatele olukordadele on kindlustusest palju kasu ka ootamatu haigestumise ja reisi tühistamise puhul. Reisikindlustusega käib käsikäes reisitõrkekindlus ning see aitab ka juhul kui laps haigestub enne reisi ning ei saa sellest osa võtta.

“Klassireiside pakettreiside puhul kehtivad sageli kindlad reeglid, mis määravad, mitu päeva enne reisi on reisikorraldajal viimane võimalus tasuta tühistamiseks. Kui laps haigestub viimasel hetkel, võib reisikulude tagasi saamine olla keeruline. Reisikindlustus pakub kindlustunnet, et ootamatu haigestumise korral saab lapsevanem reisi maksumuse tagasi ning ei pea lisaks, kauaoodatud reisist kõrvalejäänud lapse lohutamisele, muretsema rahalise kaotuse pärast,” selgitab Mängel ja lisab, et hüvitis võimaldab suunata tähelepanu uue reisi planeerimisele.