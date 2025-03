Helitehnik, kes äratab vanad makid ellu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

riho_luhter_foto_Juhan_Hepner (2) Remondiks vajalikud varuosad tellib Riho Luhter enamasti välismaalt. Foto: Juhan Hepner riho_luhter_foto_Juhan_Hepner (6) Riho Luhter annab vanadele makkidele uue elu. Foto: Juhan Hepner riho_luhter_vanaisa_makk_foto_Juhan_Hepner (1) Riho Luhteri vanaisa ehitatud lintmakk. Foto: Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Riho Luhteri südamesse pugesid lintmagnetofonid juba poisipõlves. Pugesid sedavõrd sügavale, et on sundinud Luhteri tänaseks paljudele vanadele makkidele uut elu sisse puhuma.

Konkreetset makkide kollektsioneerimise alustamise hetke Riho Luhter öelda ei oska. „Arvan, et olin kümne- üheteist-kaheteistaastane, kui sain aru, et neid kogun.”

Vanatehnika köidab teda aga juba lasteaiaeast. „Lintmakk oli meil kodus juba enne minu sündi ja esimese enda lintmaki sain kuueaastasena.”

See esimene päris oma makk, nimega Astra, anti Luhterile rohkem mängimiseks. „Mõeldi, et las ta lõhub selle ära, aga ma ei lõhkunudki. Kuigi makk sai tunda kogu seda õppimise protsessi, et kuidas seal midagi õlitada ja rihma vahetada,” k