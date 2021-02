See teater tegi nostalgianäituse

See teater avas jaanuari viimasel nädalavahetusel näituse, mis viib paljud külastajad tagasi lapsepõlve.

Tervet teatrisaali täitvas ja koridorigi ulatuvas väljapanekus on nõukogudeaegsetest, peamiselt 1970–80. aastate kodudest, koolidest, poest ja linnapildist tuttavad esemed. Suur osa väljapandust on pärit teatri oma ladudest – nostalgiapäevade korraldamisest on sinna kogunenud kõikvõimalikku nõukogudeaegset kraami, mis paljudes kodudes juba prügimäele rännanud.

See teatri eestvedaja Roman Sultangirejev ütles, et mõte näitusest on tal juba mõnda aega peas tiksunud. Eve Merima lisas kõrvalt, et esialgu oli plaan nostalgiaväljapanek kokku panna läinud kevadiseks muuseumiööks, aga koroona pärast jäi see teostamata.

