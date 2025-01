Läänlased peavad maa eest enim maksma

Haapsalu, Vormsi, Lääne-Nigula ja Lääneranna elanikele kehtestatud maamaksu määrad on maakondade võrdluses Eesti kõrgeimad.

Seejuures on Vormsi ja Lääneranna vallad kaks kuuest Eesti omavalitsusest, kes on kehtestanud kõrgeimad lubatud maamaksumäärad kõigis kolmes maakasutuse grupis: elamumaa koos maatulundusmaa õuemaa kõlvikuga, muu maatulundusmaa ja muu sihtotstarbega maa.

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare sõnul on maksumäärade tõstmise taga see, et maa maksustamishinna