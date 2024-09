Edgar Valter, kes on illustreerinud näiteks „Naksitrallid“, „Sipsiku“ ja „Kunksmoori“, saanuks täna 95aastaseks. Lisaks möödub tänavu 30 aastat „Pokuraamatu“ ilmumisest.

Pokud on tarnamättad. „Pokuraamatust“ saab selgeks, et pokud on alati elanud „kusagil lodus, varbad vees, ja harjunud seisma ühel kohal“ ning olnud üksteisele nii lähedal, et vabalt juttu puhuda.