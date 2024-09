Politseile on teada antud, et täpselt tuvastamata ajal on Lääne-Nigula vallas Höbringis lõhutud maja uksed ning tungitud eramusse ja selle kõrvalhoonesse, kust on varastatud jahitrofeesid.

Kahju on esialgsetel andmetel 650 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.