Nõmme Kalju FC jalgpalliklubi 2018. aasta sügisel alanud töö laste jalgpallitreeningute arendamisel Lääne-Nigula vallas, eelkõige Ristil, on hakanud vilja kandma. Praeguseks on treeningutest osa võtnud üle 60 lapse, kellest üle kümne on juba saavutanud märkimisväärseid edusamme.

