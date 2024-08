Ameerika autode ajal Posti ja Jaama tänaval burn out’i ehk rehvide põletamisega rikutud asfalt saab festivali korraldaja kulul korda.

„Ühes kohas on sulatatud auk asfaldisse, rikutud on plastikjoontega märgistust,” loetles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu tekitatud kahjusid. Lisaks on asfaldile rehvidest sulatatud triibud.