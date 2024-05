Roheliste rattaretke järgmise aasta sihtkohana kuulutati tänavuse rattaretke lõpus välja Haapsalu.

„Meil on need rattaretked 32 korda kestnud ja me ei ole Haapsallu kordagi sattunud. Peame ikka terve Eesti läbi sõitma, aga kuidagi on nii suur tükk Eestist vahele jäänud,” ütles Roheliste rattaretke korraldaja Peep Veedla Lääne Elule.