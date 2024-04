Politsei: ära vii oma sularaha pakiautomaati või postkontorisse

Mitu nädalat on politsei saanud teateid telefonipettuste kohta, kus kelmid paluvad ohvreid viia kõik oma pangakontol olev raha sularahana pakiautomaati, postkontorisse või üle anda libakullerile.

Skeem on selline, et enamasti ainult vene keeles rääkiv helistaja väidab end olema maakler, pangatöötaja, politseiametnik, mobiilsidefirma töötaja või ka Smart-ID kasutajatugi ning annab teada, et kliendi pangakontol on toimumas kahtlased tehingud, tema nimel on laenu võetud või keegi võõras on kontole ligi pääsenud. Samuti võidakse paluda osaleda salaoperatsioonis ebausaldusväärsete töötajate tabamiseks või näiteks mobiilsideoperaatori leping hakkab aeguma ja on vaja seda pikendada, sest muidu ei saa telefoninumbrit enam edasi kasutada.

Osava manipuleerimise tulemusena on ohver nõus kasutama oma kontol olevat raha, võtma suurema summa laenu, müüma isegi oma kinnisvara selleks, et väljavõetud sularaha üle anda libakullerile või viia see pakiautomaati.

Politsei ega ükski ametiasutus, ettevõte ei palu inimestel sularaha pakiautomaatidesse viia. Samuti ei toimu Eestis salaoperatsioone ebausaldusväärsete töötajate kinni pidamiseks. Kui saad sellise kõne, milles püütakse kätte saada isiklikke andmeid, palutakse tehingud kinnitada PIN-koodidega või proovitakse kaasata salaoperatsiooni – katkesta see kõne kohe!

Kui oled langenud pettuse ohvriks, teavita sellest politseid või kirjuta kohalikule veebipolitseinikule.