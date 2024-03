Nelli Differt pääses olümpiale

Nelli Differt kindlustas Budapesti MK-etapil individuaalse koha Pariisi olümpiamängudele, kuid võib sinna pääseda ka naiskonnaga, kirjutas Delfi.

Differti lähim jälitaja oli Irina Embrich, kuid tema teise ringi kaotus Budapestis tähendas seda, et isegi viimasel Hiinas toimuval võistlusel võidab, jääb tal kaks punkti puudu.

„Süda on küll rahul, et olümpial olen, kuid parem oleks sinna minna koos kaaslastega,“ sõnas Differt ja tunnistas, et edetabelipunkte ta turniiri eel ega ajal ei lugenud.

Tokyo olümpial individuaalse pronksi ja naiskondliku kulla võitnud Lehis Pariisi olümpiale ei pääse, sest loobus epeenaiskonna esindamisest ja iseseisvalt olümpiale ei pääsenud.

Naiskond võib pääseda Pariisi olümpiale vaid juhul, kui võidetakse Hiina MK.