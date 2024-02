Eeloleva nädala alguses läheb ilm järk-järgult külmemaks

Järgmise nädala esimeses pooles langevad õhutemperatuurid päev-päevalt sügavamale alla nulli.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Saartel sajab lund mitmel pool, mandril vaid kohati. Paiguti esineb udu. Puhub edela- ja läänetuul, Loode-Eestis ka loodetuul 3–9, saarte rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 2–8, saarte rannikul kohati 0 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul loodesse ja tugevneb õhtuks 4–10, saartel ja läänerannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel tuleb kuni 2 kraadi sooja.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub loode- ja põhjatuul 3–9, öö hakul saarte puhanguti 14 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb hommikuks 3–9 miinuskraadini. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaaretuul 1–7 m/s. Külma on 1–8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub muutlik tuul 1–6 m/s. Külma on 6–13, Kirde-Eestis kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Külma on 3–8, Ida-Eestis 9–14 kraadi.