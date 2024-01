Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. jaanuaril

Ülikallist lumelükkamislepingut hakkab uurima revisjonikomisjon

Lääne-Nigula volikogu ei hakanud neljapäeval Noarootsi osavallavanemale Aivo Hirmole umbusaldust avaldama, sest skandaali põhjustanud lepingu teemaga asus tegelema revisjonikomisjon.

Loit Lepalaan lubab Kullamaale järjekordset kultuuritihedat aastat

Kakskümmend aastat Kullamaa kultuurijuhi ametit pidanud Loit Lepalaan oma tööst kokkuvõtteid teha ei kärsi, pigem kipub ta rääkima tulevikuplaanidest. Tänavune aasta tuleb tema sõnul Kullamaal jälle väga kultuuritihe: tähistatakse Kullamaa kiriku orelil 170. sünnipäeva, Kullamaa vakuraamatu 500. aastapäeva ja muusikaseltsi 140. aastapäeva.

Minikinosid korraldatakse üle Läänemaa

Terve Läänemaa on kaetud filmipesakestega, kus kord-paar kuus näevad kohalikud inimesed enamasti kodumaiseid linateoseid. Väikeseid kinosaale jagub Vormsist Nõvani ja Virtsust Pürksini, kokku umbes 15 Läänemaa paigas. Enamasti tellivad need väikesed ja ebaregulaarselt töötavad kinokohad näidatavaid filme läbi Kinobussi ehk ettevõtte, mis pakubki just väikestele kohtadele näitamiseks kodumaiseid linateoseid.

