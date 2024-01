Kodunõustamine päästis vanahärra elu

Külmade ilmadega tasub pöörata suuremat tähelepanu oma naabritele ja vanematele sugulastele. Möödunud nädalal käisid Risti päästjad külma ilma tõttu kodukülastusi tegemas Läänemaal ning juhuslikult valiti külastamiseks kodu, kus maja aknad pimedad ja tundus, et ammu keegi kodus ei ole viibinud.

Juhuslikult kuulsid päästjad hääli maja kõrval pisikeses saunamajas, kust leiti 90 aastane üksik vanahärra. Elanikku märgata oli keeruline, kuna pool ruumi kõrgust oli suitsuvinesse mattunud. Mees oli proovinud sooja saamiseks saunaahjule pikemat aega tuld alla teha, kuid tulutult. Tõmbama see ei hakanud. Päästjad tuulutasid koheselt ruumid ja vanahärraga vesteldes saadi teada, et tal on seal miinuskraadid olnud juba pikemat aega.

Risti päästekomando meeskonnavanem Alari Oruste ütles, et vanahärra saab iseseisvalt küll toimetused tehtud, kuid niisugused külmakraadid olid liiga suur katsumus. „Väga vapper mees, et sellise külmaga veel toime tuli kuidagi. Kohale kutsutud kiirabi töötajad nägid mehe väga rasket seisundit ja arvasid, et täna sai päästetud selle mehe elu,“ ütles Oruste. Elaniku olukorrast teavitati ka valla sotsiaalametnikku ning mees viidi haiglasse järelevalve alla.

Selliste sündmuste ennetamiseks kutsub päästeamet märkama oma naabreid ja kindlasti hoidma ühendust oma eakate sugulastega. Kui ka ise asutakse sugulasest kaugel, saab alati pöörduda päästeameti poole ning kutsuda päästjad kodunõustamisele, et vaadata üle ohtlikud olukorrad või leida lahendusi. Päästeameti üks tegevuste eesmärke on elanike turvalisuse eest seismine ja võimalike ohuolukordade välja selgitamine. Selleks viib Päästeamet kodudes läbi kodunõustamisi, kus hinnatakse erinevaid ohte ning abistatakse lahenduste leidmisel. Nõustamisi viivad enamasti läbi lähima kutselise või vabatahtliku päästekomando päästjad. Oma ala ekspertidena annavad nad head ja olulist nõu. Kodunõustamine on alati tasuta, vabatahtlik ja trahve ega ettekirjutusi ei ole vaja karta. Oluline on, et kodu saaks ohutumaks ja inimeste elu ei oleks ohus.

Kodunõustamise soovist kas iseenda, oma lähedase või abivajaja kodus saad märku anda, kui helistad riigiinfotelefonile 1247 või tellid kodunõustamise Ohtusportaalist.