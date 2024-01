Maadleja Kevin Uspenski veetis läinud aasta viimased päevad Ungaris, et olla treeningupartneriks olümpiaks valmistuvatele maailma- ja Euroopa meistritele.

„Praegu on sellised ajad, et valmistutakse olümpiaks ja need, kes võistlevad olümpiale pääsu eest, ei taha konkurentidega maadelda, sest igaühel on ju oma salarelvad,” selgitas Kevin Uspenski maadlustreenerist isa Aap Uspenski.

