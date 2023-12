Keeletark: hakkame luudima

Selle nädala märksõnadeks on olnud lumi ja lumekoristus. Lumurid (lumekoristusmasinad) on usinalt tööd teinud. Majatreppide luudimisest pole olnud vast kellelgi pääsu.

Murretes on palju sõnapärle, mis võiksid olla kasutusel kirjakeeles, näiteks luudima. Luudima esineb Kuusalu rannakeeles ja sellel on mitu tähendust. Üheks on hulkuma. Samas on luudima luuaga pühkima. „Eesti murrete sõnaraamatus“ on kirjas, et „ma luudisin ahju poranda ära“ (Haljala).

Vahva murdesõna pühkima, kuid ka hulkuma tähenduses on veel luudama. Luudama on leidnud rohkemat kasutust. Nikolai Baturin on kirjutanud „pikk must mantel tänavat luudamas“, Jaan Kross aga, kuidas tegelane „lumest puhtaks luuatud peatrepist üles läks“.

Nii luudima kui ka luudama on lühikesed ja tabavad sõnad.