Lääne Elu paberleht laupäeval, 2. detsembril

Haapsalu erahuvikool sai ehtsa keemialabori

Haapsalu külje all tegutsev erahuvikool Innokas sai sünnipäevaks keemialabori, millest kooli asutaja ning juhataja Angela Leppik on unistanud kümme aastat. Teisipäeval said Innoka keemiaõpilased erkroosad kummikindad kätte, kitlid selga ja kaitseprillid ette, et tuttuues laboris seda uudistama tulnud külalistega koos esimesed katsed teha.

Katrin Luts: Läänemaa haigla tugevus on tema väiksus ja kodusus

Juulist juhib Läänemaa haiglat laste gastroenteroloog Katrin Luts, kes oli kaua aega Tallinna lastehaigla eesotsas. Nüüd, pea pool aastat hiljem ütleb Luts, et on Läänemaa haiglajuhi ametisse sisse elanud. Lutsu sõnul on väikese haigla eeslis suurem mobiilsus – kollektiiv on väiksem, protsesside jagamine eri inimeste vahel kergem.

Haapsalu orkestri advendikontsert juhatab sisse jõuluaja

Haapsalu muusikakooli juures tegutsev orkester juhatab pühapäeval jõuluaja sisse advendikontserdiga, kus kõlavad nii jõululaulud kui ka Schuberti missa. „Jõuluaja alguse tähistamine just Haapsalus on olnud minu jaoks alati märgilise tähendusega. Sel aastal tahtsime mõelda midagi, mis oleks teismoodi ja huvitav, et häälestada õigele jõululainele,” ütles Haapsalu orkestri dirigent Lehari Kaustel tänavuse advendikontserdi kohta.