Kolmapäeval võib taas tuul puhuda 30 m/s

Riigi ilmateenistus on taas andnud kogu Eestile tormihoiatuse.

Neljapäeva öösel puhub edela- ja läänetuul puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul kuni 25 m/s. Õhtuks on oodata lääne- ja loodetuult lühiajaliselt puhanguti kuni 30 m/s. Nädalavahetusel olnud tormi kõrghetk oli laupäeva õhtul Osmussaarel, kui mõõdeti tuulepuhang 35 m/s, tuule keskmine kiirus oli saarel 25,5 m/s.

Kolmapäeva õhtul, mõõdeti suurim tuulepuhang taas Osmussaarel, kus kella 22 seisuga oli tuule puhang 24,1 m/s. Kolmapäeval oli keskkonnaagentuur andnud merele teise taseme ja maismaale esimese taseme tormihoiatuse.

Päästeamet soovitab enne tormi panna kinni või varju kõik lenduvad esemed ning kindlasti hoiduda eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest häirekeskust numbril 112. Suurte tuultega väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe. Sügistormidega võimalikult mugavalt hakkama saamiseks varu koju seitsme päeva söögi- ja joogivaru ning alternatiivne söögitegemise vahend.