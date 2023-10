Läänemaal on elektrita 1200 majapidamist

Täna kella poole kümne paiku ennelõunal oli Läänemaal ilma elektrita üle 1200 majapidamise.

Elektrikatkestuste rikkekaart näitab, et enim on tormituultest räsida saanud Läänemaa keskosa, samuti Noarootsi poolsaare elektrivõrk.

Lõunapool Ääsmäe-Haapsalu maanteed Elektrilevi rikete kaardil elektrikastkestusi märgitud ei ole.

Elektrilevi teatas oma pressiteates, et keskkonnaagentuur on andnud nädalavahetuseks tervele Eestile teise taseme ja saartel isegi kolmanda taseme tormihoiatuse. Tormituuled on põhjustanud üle Eesti ulatuslikke elektrikatkestusi, mille likvideerimisega tegeleb üle Eesti 60 brigaadi. Kuna tormituuled jätkuvad, siis on oodata elektrikatkestuste lisandumist.

Kogu Eestile on antud teise astme hoiatus koos tormituultega kiirusega kuni 32 meetrit sekundis, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti ja hetkel on elektrita ca 34 500 klienti ning see number kindlasti veel täna kasvab.

„Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tormituuled põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ulatuslikud elektrikatkestused. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid niivõrd tugevad tormituuled pikendavad rikete lahendamise aega, kuna on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientidele elekter võimalikult kiirelt taastada.

Palume elanikel valmistuda tormiseks ööks ja siin on ka juhised abiks: Erakordsed ilmastikuolud – Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (olevalmis.ee)

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.