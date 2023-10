Politsei otsib Läänemaal kadunud 84-aastast Toivot

Häirekeskus sai täna hommikul kella 9 ajal teate, et alates neljapäeva, 5. oktoobri õhtust on kadunud 84-aastane Toivo. Lähedased said temaga viimati ühendust neljapäeva õhtul kella 20 ajal. Teadaolevalt lahkus mees oma kodust Haapsalus Ööbiku tänaval halli värvi universaalkerega Hyundaiga, mille registreerimisnumber on 360DBG.

Lähedaste sõnul võis mees minna Pusku või ka Niibi raba kanti. Praeguseks on kontrollitud nii Pusku kui ka Niibi raba piirkond, kuid meest ega sõidukit sealt leitud ei ole. Otsingutele on kaasatud PPA lennusalga kopter, mis kontrollib Niibi raba ümberkaudset ala edasi kuni Nõva ja Perakülani välja. Samuti kontrollib politsei teisi võimalikke kohti, kuhu mees minna võis.

Toivo on pikka kasvu, tal on habe ja ta käib kookus. Mehel olid kodust lahkudes seljas tumedad riided ja peas tume müts.

Politsei palub kõigil, kes on Toivot või kirjeldatud autot näinud või kel on infot mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.