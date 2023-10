Ilon Wiklandi illustratsioonid on esmakordselt Lätis näitusel

Iloni Imedemaa saatis Lätti näitusele 55 Ilon Wiklandi illustratsiooni. Näitus avatakse Sigulda laste- ja noortekirjanduse festivali raames 7. oktoobril ning see on teadaolevalt esimene Wiklandi teoste näitus Lätis.

Näitus „Māja Hāpsalu. Ilonas Vīklandes ilustrāciju izstāde” (Maja Haapsalus. Ilon Wiklandi illustratsioonid) toimub 6. oktoobrist kuni 4. novembrini Sigulda kultuurikeskuses „Siguldas devons“.

Kuraator Katrin Ehrlich valis Ilon Wiklandi loomingu tutvustamiseks välja laia valiku eri tehnikates töid erinevatest aastakümnetest. Ehrlichi valikuid kujundas soov näidata lätlastele võimalikult erinevaid näiteid Wiklandi töödest, et tekiks arusaam kunstniku loomingust. Peamiselt valis kuraator sisu, pilte, visandeid ja ka kaantel olevat kunsti just nendest raamatutest, mis on tõlgitud ka läti keelde.

Sigulda laste- ja noortekirjanduse festivali mitmekesine programm pakub lisaks illustratsiooninäitusele ka kohtumisi ja töötubasid autorite ja illustraatoritega Lätist, Eestist, Leedust ja Norrast ning teatrietendusi, multimeediat ja erinevaid üritusi. Programm loodi eesmärgiga tutvustada kirjanduse mitmekesisust.

Festivali eesmärk on leida ja luua uusi sildu noorte ja vanade lugejate vahel, ning ellu viia unistust lugemisühiskonnast, kus kirjandus on sama orgaaniliselt lõimitud igapäeva, kui sotsiaalmeedia kasutamine või videomängude mängimine.