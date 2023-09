Läänemaal üles võetud komöödia „Vigased pruudid“ jõuab kinno

Oktoobri alguses jõuab kinno uus kodumaine komöödia – Eduard Vilde jutustusel „Vigased pruudid“ põhinev Läänemaal üles võetud mängufilm, kus mulkidest kosilaste rollis astuvad üles Pääru Ojaja Kaspar Velberg ning noorte armastajatena Maarja Johanna Mägi, Oskar Seeman, Maria Teresa Kalmet ja Simo Andre Kadastu.

Pidulik esilinastus toimub 2. oktoobril Tallinnas Apollo Kino Ülemiste suures saalis.

Filmi režissööri Ergo Kulla sõnul on Eduard Vilde „Vigased pruudid“ Eesti klassika, mis väärib taaselustamist ja kaasajastamist. „Paljud ilmselt ei teagi, et Vilde „Vigased pruudid“ tehti mängufilmiks juba 1929. aastal – sellest filmist on kahjuks säilinud vaid mõned minutid. Laiemale avalikkusele on tuntum hilisem telelavastus, kus vigaseid pruute mängisid armastatud näitlejad Guido Kangur ja Andrus Vaarik, ärapõlatud peigmehi aga Aarne Üksküla ja Lembit Ulfsak. Hea huumor on ajatu ja nüüd toomegi kultuslikuks saanud komöödia taas suurele ekraanile koos noorte näitlejate põlvkonnaga,“ rääkis Kuld.

Produtsent Kristian Taska lisas: „Ees ootab pime ja sombune osa aastast, kus naer on tervisele hädavajalik. Komöödia on keeruline žanr, aga „Vigased pruudid“ algtekst pärineb Eesti läbi aegade suurimalt klassikult ja filmi loonud Ergo Kuld on end komöödiafilmide režissöörina juba tõestanud filmides “Suvitajad” ja “Talve”.“

Ergo Kuld koos Taska Filmi ja Apollo Film Productions’iga on tuntud Eesti kirjandusklassika ekraniseerijana. Komöödia „Suvitajad“ tõi kodumaistest filmidest tänavu kinno kõige enam publikut ja ületas ainsana 100 000 vaataja künnise.

Osa filmist „Vigased pruudid“ on üles võetud möödunud aasta suve kõige kuumemetel päevadel Matsalus, Kirikukülas. Laasu talu õlgkatusega ja muldpõrandaga rehielamu ning arhailine õuepealne kannavad filmis nime Lipuvere talu.

„Vigased pruudid“

MULGID TULEVAD!

Ei tea siin ilmas keegi hullemat juurikat kui üks sajandivahetuse aegne Eesti taluperemees. Ja kui see juhtub veel mulk olema, siis on asi ikka päris hull. Naisterahva pisarad ja arukas jutt on temale nagu hane selga vesi. Säärane mees on ka Mulgimaalt Läänemaale elama sattunud Mart. Ei kuula ta kedagi ja talitab ikka nii, nagu tema isa teda omal ajal õpetas. Isegi oma laste eluõnne on Mart ära otsustanud, nii et tütred Miina ja Leena ainult mulkidest vennapoegadele kõlbavad. Ei aita siin noorikute ohked ega kaebed, kuigi nende südamed löövad salamisi hoopiski Läänemaa noormeeste Joosepi ja Juhaniga ühes rütmis. Aga kuna armastusel on juba kord imelik jõud, mis isegi kana mesipuusse lennutab kui tarvis, ei kavatse noored sellise saatusega leppida. Kus sõnad ja veenmine ei aita, tuleb appi võtta kavalus. Esialgne lihtne plaan mulkidest väimehi ninapidi vedada muutub sündmuste arenedes üha pöörasemaks, kuni Joosep ja Juhan leiavad end lõpuks naiseriietes kaugeid kosilasi tõrjumas.

Eduard Vilde vigased pruudid ärkavad taaskord ellu, tõestades ühelt poolt rahvakirjaniku annet kergeks meelelahutuseks, teisalt aga tuntud klassiku uue aja kuulutust, milles noorem põlvkond otsustavalt vanemale vastu hakkab ja ise oma eluõnne üle otsustada soovib.

Vaata filmi treilerit https://youtu.be/7I88XR8ZWl8?si=S0eNzJw7CKOTT7pA

Filmis „Vigased pruudid“ mängivad mulkidest kosilasi Pääru Oja (Enn) ja Kaspar Velberg (Jaak). Noored armastajad on Maarja Johanna Mägi (Leena), Oskar Seeman (Joosep), Maria Teresa Kalmet (Miina) ja Simo Andre Kadastu (Juhan). Teistes osades Harry Kõrvits (Lipuvere peremees Mart), Tarvo Vridolin (mölder), Meelis Rämmeld (kasakas) ja Margo Mitt (kõrtsmik).

Filmi režissöör ja operaator on Ergo Kuld, kelle käe all on valminud ka kinohitid „Suvitajad” ja „Talve”. Produtsendid on Kristian Taska Taska Filmist („Suvitajad“, „Talve“, „Klassikokkutulek“, „Sangarid“) ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productionsist („Talve“, „Suvitajad“, „Apteeker Melchior“, „Vanamehe film“). Filmi tegevprodutsent on Arto Saar ning tootmisjuht Olev Sten Erik Jõgi. Stsenarist on Ott Kilusk<, kunstnik Annika Lindemann, helirežissöör Lauri Laagus, grimmikunstnik Egle Beek, kostüümikunstnik Kadri Vahar, helilooja Margus Põldsepp. Filmi levitab Hea film. Filmi tootmist toetasid Kanal 2, Postimees, Saku Läte ja DHL.