Galerii: Haapsalus võttis poolsada uut kohvikut kohvitajaid vastu

Heinrih Heintalu fotod

Nädalavahetusel Haapsalus avasid uksed 47 kodukohvikut, kes kostitasid külatajaid hoovides-aedades hea ja paremaga.

“Ilm oli suurepärane,” ütles lageda taeva all Uuemõisa lossikohvikut peav Triin Ollema, kes pidas kodukohviku pidamist õnnestunuks. Kohvik kasutas külastajate loendamiseks nööpe, mida oli purki juba üksjagu kogunenud. Kohviku menüüst populaarseim oli suvikõrvitsa pirukas. “See läks kohe alguses,” ütles Ollema.

Sepakülas peeti kohvikut lauda kõrval, kus sai maitsta Lauda-Leenu lõunasuppi ja pannkooke. Sealsete pannkoogimeistrite sõnul tulid enamus inimestest kodukohviku avamisajal. Pannkookide valmistamise kõrvalt võideldi ka herilastega, kes magusa moosi peale kohale olid tulnud. “Herilased on suur probleem,” ütles üks pannkoogimeistritest.

“Meie kohviku suureks lemmikuks on rebitud veiseliha burger,” ütles Aljaste pesa pidaja Brigit Aljaste. Kohviku pidamisele oli appi tulnud mitu põlvkonda: vanaisast lastelasteni. Pesa võlusid olid nautima tulnud enamasti eestlased, ent oli ka soomlasi ja isegi rootslasi. Kohvik on lahti ka pühapäeval, kuhu õhtul tuleb laulma Mari Jürjens. “See on kui üritus ürituse sees,” ütles Aljaste.

Kopli käsitöö ja kunsti kohvikuperenaine Pille Vichterpalu sõnul läks neil väga hästi, lausa üle ootuste. Kohvikus oli lisaks söögile ka kaks näitust: käsitöö ja kunsti näitused. “Inimesed on selle vastu ikka huvi tundnud ja küsimusi küsinud,” ütles Vichterpal. Päevaks oli ette valmistatud mitu päeva. Vichterpalu sõnul küpsetati pirukaid veel ka hommikul.